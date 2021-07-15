Відома співачка українського походження Віра Брежнєва, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала себе на відпочинку
Як пише Politeka.net, Віра Брежнєва є уродженкою Кам'янського (колишній Дніпродзержинськ, - прим.ред). Але красуня відразу почала будувати кар'єру в Росії, приєднавшись до Віа Гре в 2003 році. Після 2007 року дівчина началаа сольну кар'єру і радує шанувальників донині. Віра зараз одружена з 58-річним Меладзе, який старший за красуню майже на 20 років. Не забуває Брежнєва і про Instagram, де ділиться найцікавішим контентом.
На новому фото Брежнєва здалася в топі і жовтих штанях. Красуня стояла біля стіни, вигнувшись і вражаючи вигинами. Віра заплела дві косички спереду на волоссі, а посмішка додала легкості знімку.
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Спасибі, Туреччина, летимо далі", - написала Віра Брежнєва.
Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:
"Як завжди прекрасні, як у вас справи в загальному?", "Така дівчинка-дівчинка", "Сонячна дівчина", "Віра, там де ви, завжди сонячно", "теж в Туреччину хочу".
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