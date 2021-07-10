Известная певица Вера Брежнева примерила образ рыжей "бестии" для одной из картин

Популярная артистка не только занимается певческой карьерой, а также неоднократно снималась в фильмах, передает Politeka.net.

Красотка появлялась в кино в роли камео, но теперь же она решила удивить своих поклонников. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В этот раз звезда предстала в образе дерзкой рыжеволосой героини в фильме "Золото империи". В трейлере Брежнева размахивается оружием и стреляет.

"💥 Мы снимали 4 года назад, процесс был оооочень интересен! Я в этом образе чувствовала себя настоящей разбойницей) И вот теперь вы видите результат! ☄️ Уже посмотрели первую часть Бендер.Начало? Ps. папа бы мной гордился 🤍", - написала Брежнева.

За час публикация собрала более 70 тысяч просмотров и много комментариев.

"Мамасита, я поражён💔", "Ну так получилось, что нет. Надо это дело исправить!Ну просто Ума Турман нашего времени. Будем ждать 15 июля👏👏👏", "Такой неожиданный образ!🔥🔥🔥", "Верочка 😮вот это сюрприз 👏🔥🙌❤️ Браво моя хорошая 🔥", "Какая се**и... Уууух🔥🔥🔥🔥🔥", "Ууу какая здесь Вера😮!👏 Надо непременно посмотреть!🙌😂", "Вера ты 🔥🔥", "❤️❤️❤️ВЕРА", - написали пользователи сети.

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