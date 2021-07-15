Известная певица украинского происхождения Вера Брежнева, которая живет и строит карьеру в России, показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева является уроженкой Каменского (бывший Днепродзержинск, - прим.ред). Но красотка сразу начала строить карьеру в России, присоединившись к ВИА Гре в 2003 году. После 2007 года девушка началаа сольную карьеру и радует поклонников по сей день. Вера сейчас замужем за 58-летним Меладзе, который старше красотки почти на 20 лет. Не забывает Брежнева и об Инстаграм, где делится самым интересным контентом.

На новом фото Брежнева показалась в топе и желтых штанах. Красотка стояла у стены, выгнувшись и впечатляя изгибами. Вера заплела две косички спереди на волосах, а улыбка добавила легкости снимку.

"На солнце настроение сразу солнечное.

Спасибо, Турция, летим дальше", - написала Вера Брежнева.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как всегда прекрасны , как у вас дела в общем?", "Такая девочка-девочка", "Солнечная девушка", "Вера, там где вы, всегда солнечно", "Тоже в Турцию хочу".

Напомним, Брежнева засветила ножки в экстремальном разрезе, в сети не оценили

А еще Politeka писала, что Брежнева щегольнула фигурой в шелковом платье посреди цветов

Также Politeka сообщала, что Брежнева превратилась в рыжую бестию, кадры новой "дерзости"



