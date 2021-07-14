Известная певица и экс-солистка ВИА Гры Вера Брежнева показала томный образ в блестящем платье во время ночной прогулки по реке

Как пишет Politeka.net, украинская исполнительница, которая последние годы живет и работает в России, поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.

В публикации Брежнева решила показать свою прогулку по ночной реке Неве в Санкт-Петербурге на борту катера. Певица позировала в настоящем вечернем образе. На ней было роскошное фиолетовое платье из мелких пайеток с юбкой до пола. При этом благодаря огромному разрезу ноги артистки были максимально оголены.

Брежнева томно позировала на борту катера с распущенными волосами, подбирая гламурные позы для снимков на фоне реки и ночного города.

При этом большинство снимков получились размытыми. Возможно, именно такого эффекта от них и хотела певица.

Фото артистки впечатлили другую экс-ВИА Гру Санту Димопулос, которая в комментариях написала «Вера» и поставила сердечко.

Поклонники Брежневой также не остались равнодушными.

«Странные фото, будто подшофе выкладывали», «Ох и фотки супер», «Пьяная что ли!», «Вера как всегда прекрасна», «Афродита», «Веруня вы просто огненная», «Шикарная женщина в ночных огнях пролетающего времени», - пишут люди.

Напомним, Брежнева щегольнула фигурой в шелковом платье посреди цветов.

Как сообщала Politeka, Брежнева превратилась в рыжую бестию, кадры новой "дерзости".

Также Politeka писала, что Брежнева после публичных разборок Поляковой с Меладзе, укатила на яхте.