Известная певица Вера Брежнева сверкнула фигурой в шелковом платье

39-летняя Вера Брежнева тщательно ухаживает за собой, поэтому выглядит очень молодо, передает Politeka.net.

У певицы есть несколько бьюти-секретов по уходу за собой. Самое главное - правильное питание. Красотка выбрала для себя самый оптимальный режим - три полноценных приема пищи, избегая перекусов.

Также Брежнева уделяет большое внимание спорту, от которого стала кайфовать только после 30 лет.

Кроме того, звезда бывает у массажистов, и использует хорошие средства для лица.

На новом фото в Инстаграм певица показала, как выглядит сейчас. Артистка позировала в желтом шелковом платье на тонких бретельках, подчеркнувшем идеальные изгибы.

Фото были сделаны посреди поля цветов, и получились очень яркими.

«Ты такая золотая...» 💛", - написала Вера.

За 40 минут публикация собрала более 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Красиво 👏🔥", "светлый человек💛", "В Крыму говорят тоже есть лавандовые поля 🙂🙃😉 Вы - прекрасны ❤️", "Как же красиво! Какие цветы! Моя мечта❤️", "Как красиво и прекрасно ❤️❤️❤️", "Моей будешь..❤️❤️", "Ой, Вера... 🤗Тут всё прекрасно😍😍😍", "Шикарная 🔥", "Красота🔥", "Великолепна", - написали пользователи сети.

Напомним, Брежнева превратилась в рыжую бестию, кадры новой "дерзости"

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Брежнева перенесла серьезную операцию, но проблемы не отступают

Также Politeka писала, Брежнева впервые раскрыла секрет своей пышной шевелюры