Известная певица Вера Брежнева сверкнула фигурой в шелковом платье
39-летняя Вера Брежнева тщательно ухаживает за собой, поэтому выглядит очень молодо, передает Politeka.net.
У певицы есть несколько бьюти-секретов по уходу за собой. Самое главное - правильное питание. Красотка выбрала для себя самый оптимальный режим - три полноценных приема пищи, избегая перекусов.
Также Брежнева уделяет большое внимание спорту, от которого стала кайфовать только после 30 лет.
Кроме того, звезда бывает у массажистов, и использует хорошие средства для лица.
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На новом фото в Инстаграм певица показала, как выглядит сейчас. Артистка позировала в желтом шелковом платье на тонких бретельках, подчеркнувшем идеальные изгибы.
Фото были сделаны посреди поля цветов, и получились очень яркими.
«Ты такая золотая...» 💛", - написала Вера.
За 40 минут публикация собрала более 30 тысяч лайков и много комментариев.
"Красиво 👏🔥", "светлый человек💛", "В Крыму говорят тоже есть лавандовые поля 🙂🙃😉 Вы - прекрасны ❤️", "Как же красиво! Какие цветы! Моя мечта❤️", "Как красиво и прекрасно ❤️❤️❤️", "Моей будешь..❤️❤️", "Ой, Вера... 🤗Тут всё прекрасно😍😍😍", "Шикарная 🔥", "Красота🔥", "Великолепна", - написали пользователи сети.
Напомним, Брежнева превратилась в рыжую бестию, кадры новой "дерзости"
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