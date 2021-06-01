Известная певица Вера Брежнева рассказала, что в молодости сделала операцию на глазах, но теперь зрение снова упало

Как сообщает Politeka.net, известная певица Вера Брежнева, которая начинала карьеру в группе "ВИА Гра", недавно призналась, что в юности была жертвой насмешек из-за того, что носила очки. Оказалось, что у будущей звезды было плохое зрение и только после 20 лет, когда она заработала свои первые деньги, то отважилась сделать лазерную коррекцию зрения. Об этом сообщает sobesednik. "До 21 года я носила очки. Носила бы и еще, но, слава Богу, заработала денег и сделала себе лазерную операцию", - рассказала певца.

По ее словам, после операции она была довольна своим идеальным зрением, однако в последнее время все же заметила, что зрение упало. Эти проблемы с глазами, по мнению, Веры, возникли из-за стрессов на работе и рождения двух детей. Однако, в этот раз звезда надеется обойтись без операции. "Роды, стресс, работа… Плюс софиты очень сильно садят зрение", - отметила Брежнева, но добавила, что к врачам пока не собирается обращаться.

Артистка также вспомнила, что когда-то в юности ее обзывали "очкариком". "Когда ходила в очках, меня обзывали очкариком. Я обижалась. Но считала, что это прямо прикольно – носить очки. Сейчас смотрю на людей в очках, и они мне нравятся!", - подытожила Брежнева.

Отметим, что недавно в своем Instagram Вера заявила, что собирается отказаться от социальных сетей. Конечно не полностью, но намерена ограничить время, проведенное в сети. "Часть моей работы – в телефоне. Поэтому в транспорте я почти всегда в рабочем процессе. Но есть и время, которое просто провожу в соцсетях, и это стало плохой привычкой. Решила потихоньку от неё избавляться. После 21.00 никаких соцсетей", - заявила звезда.

Напомним, Брежнева впервые раскрыла секрет своей пышной шевелюры: "Добавили немного прядей на...".

Как сообщала Politeka, Брежнева призналась в плохой привычке, которой страдают многие: "Благодарю, что об этом пишите".

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