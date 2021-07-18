Відома співачка українського походження Віра Брежнєва показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Віра Брежнєва народилася і провела дитинство в Україні. Після цього красуня пройшла кастинг в групу ВІА Гра і переїхала в Росію. Зараз красуня займається сольною творчістю і активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Брежнєва позувала в стильному блискучому міні. Віра залишила волосся розпущеним, перебуваючи серед диму.

"Нещодавно в Пітері пройшов Міжнародний музичний фестиваль "Білі ночі Санкт Петербурга", - написала Віра.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"У нас російською радіо в Німеччині пісня Рожевий дим на першому місці)", "бажаю удачі", "б - Богиня", "так, обов'язково буду як багнет", "класне фото, мені подобається", "Віра супер люблю її пісні))) Привіт з сонячної Одеси"," як завжди красива і сексуальна!", "Прямо наша Шакіра".

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