Известная певица украинского происхождения Вера Брежнева показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева родилась и провела детство в Украине. После этого красотка прошла кастинг в группу ВИА Гра и переехала в Россию. Сейчас красотка занимается сольным творчеством и активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Брежнева позировала в стильном блестящем мини. Вера оставила волосы распущенными, находясь среди дыма.

"Недавно в Питере прошёл Международный музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт Петербурга", - написала Вера.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"У нас на русском радио в Германии песня Розовый дым на первом месте)", "Желаю удачи", "Б - Богиня", "Да, обязательно буду как штык", "Классное фото, мне нравится", "Вера супер люблю её песни))) Привет из солнечной Одессы", "Как всегда красивая и сексуальная!", "Прямо наша Шакира".

Напомним, Брежнева удивила подростковым видом, несмотря на брак с немолодым Меладзе

А еще Politeka писала, что Брежнева засветила ножки в экстремальном разрезе, в сети не оценили

Также Politeka сообщала, что Брежнева не смогла скрыть округлившийся животик в облегающем платье



