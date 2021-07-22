Співачка українського походження Віра Брежнєва поділилася новим образом в незвичайному для себе кольорі

Віра Брежнєва популярна співачка. Початок кар'єри для виконавиці почався в групі "ВІА Гра", там вона прославилася. Вже давно артистка веде сольну кар'єру і радує шанувальників творчістю. Про це повідомляє Politeka.net.

Віра активно веде соціальні мережі і розповідає фанатам про своє життя. Цього разу артистка поділилася відео. На кадрах вона в довгій сукні на брительках кольору фуксія. Сукня відмінно показує струнку фігуру віри і її довгі ноги. Образ доповнений сонцезахисними окулярами і чорними літніми сандалями.

"Хочу поділитися спостереженнями.

Я завжди байдуже ставилася до рожевого кольору. Вибирала його тільки якщо була якась необхідність. Але коли ми почали роботу над треком "Рожевий" , я почала помічати Рожевий у всьому і скрізь. В одязі, в інтер'єрі, в Інтернеті, на людях. Почала помічати, реагувати на нього і вибирати його. Таким чином у мене тепер з'явився навіть рожевий сарафан. Але все це лише підтверджує теорію, що ми бачимо і помічаємо більшою мірою те, про що думаємо, що нас хвилює, на чому є акцент всередині нас. І на сьогодні мій рожевий період мені явно подобається!

Ви за собою таке помічали?", поцікавилася артистка у шанувальників.

Фанати залишили Вірі безліч приємних коментарів і схвалили її новий стиль: "Ви все краще і краще! Захоплююся вами", "Вірочка, як бути стрункою як Ви, за красиву вже і не питаю", "Плаття мрії! Це фуксія, не зовсім рожевий", "Віра як завжди витончена".

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