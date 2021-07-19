Популярная исполнительница украинского происхождения Вера Брежнева показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева стала известной после фурора в группе "ВИА Гра", к которой присоединились в 2002 году. Уроженка Каменского (бывший Днепродзержинск - прим. ред.) после этого построила головокружительную карьеру певицы в Москве, а после 2007 года начала развиваться сольно. Не забывает Брежнева и об Инстаграм, где делится самым интересным.

На новом фото Вера появилась в стильной блузе и штанах. Красотка на первом фото сидела на кресле - расставив ножки. На втором фото был сделан акцент на торсе девушки, а на третьем Брежнева сидела уже у креласа.

"Полная любовь", - написала Брежнева

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вера, вы шикарная", "Внусняшка моя", "Ой, хороша", "О чем задумалась?", "Вера, вы неподражаемы", "Ух, какая прелесть", Эталон женственности и красоты", "Хочу такой костюм".

Напомним, Брежнева удивила подростковым видом, несмотря на брак с немолодым Меладзе

А еще Politeka сообщала, что звезда «Х-Фактора» и «ВИА Гры» заменила Веру Брежневу рядом с Меладзе

Также Politeka писала, что Брежнева перевоплотилась в рыжеволосую бестию, фото свежей "дерзости"



