Украинская певица, звезда новой "ВИА Гры" и шоу «Х-фактор» Ксения Попова впечатлила видом на сцене рядом с известным исполнителем
Как пишет Politeka.net, ВИА Гра выступила на одной сцене с Валерием Меладзе. Новый состав женской группы исполнил песню «Две реки», которую Меладзе пел с золотым составом группы, в которую входили Надежда Мейхер, Анна Седокова и Вера Брежнева. Эффектная блондинка Попова заменила рядом с Меладзе Брежневу.
«Когда этот день хочется сохранить не только в памяти», - подписала видео молодая артистка.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Ксюша ты была шикарна», «meladze music - самые самые!», «Ксю, ты прекрасна», «обязательно побываю на вашем выступлении», «Как же это офигенно, а какие люди были счастливые и довольные», «Это выражение лица. Он крутецкий. И вы красотки», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Ксения Попова в белом мини засветилась в компании красавчика: «Пошла на свидание…».
Как сообщала Politeka, Ксения Попова показала самый "сок" в разрезе майки: кадры раскрепощенной съемки.
Также Politeka писала, что Ксения Попова блеснула формами в купальнике с декольте: «Ксюха агонь».