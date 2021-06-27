Звезда "Х-Фактора" и "ВИА Гры", украинская певица Ксения Попова показала, как проводит свой выходной день

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка, которая строит успешную карьеру певицы, опубликовала несколько фото, сделанных в заведении. На первом она засняла подростка, который пил лимонад и ел хинкали. Мальчик был одет в модную цветастую рубашку.

«Пошла на свидание с красавчиком», - подписала фото певица.

Также Ксения поделилась снимком, на котором позировала с мальчиком возле зеркала. Сама она была одета в белоснежное мини-платье, которое подчеркнуло ее стройную фигурку и выдающиеся формы.

Как оказалось, на обед Ксения ходила со своим младшим братом Матвеем. Отметим, что сама Попова родом из Кривого Рога. Ее мама, Юлия Згода, работает психотерапевтом. Известно, что у них теплые отношения. Об отце девушки известно мало, поскольку он ушел из семьи и женился во второй раз.

Напомним, что певица Ксения Попова из «ВИА Гры» засветила запретные места в одном корсете: «Сладкая булочка».

Как сообщала Politeka, певица Ксения Попова из «ВИА Гры» приковала взгляды к фигурке в тесном топике: фото красотки.

Также Politeka писала, что певица Ксения Попова из «ВИА Гры» в мини развернулась спиной, сверкнув формами: "Кайф".