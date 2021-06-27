Звезда "Х-Фактора" и "ВИА Гры", украинская певица Ксения Попова показала, как проводит свой выходной день
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка, которая строит успешную карьеру певицы, опубликовала несколько фото, сделанных в заведении. На первом она засняла подростка, который пил лимонад и ел хинкали. Мальчик был одет в модную цветастую рубашку.
«Пошла на свидание с красавчиком», - подписала фото певица.
Также Ксения поделилась снимком, на котором позировала с мальчиком возле зеркала. Сама она была одета в белоснежное мини-платье, которое подчеркнуло ее стройную фигурку и выдающиеся формы.
Галкин показал, как Пугачева ушла в отрыв и задрала платье во время танца: "Вот так до старости..."
"Такое внезапное горе": оборвалась жизнь знаменитой актрисы-красавицы, первые подробности
Эллерт попал впросак, пока "Холостячка" Мишина гостила у отца: "Это тюрьма..."
Сумская пережила адскую ночь в поезде, кадры из вагона: «Можете такое представить?»
В Украине объявлено штормовое предупреждение, стихия готовит новый удар: какие области под угрозой
Как оказалось, на обед Ксения ходила со своим младшим братом Матвеем. Отметим, что сама Попова родом из Кривого Рога. Ее мама, Юлия Згода, работает психотерапевтом. Известно, что у них теплые отношения. Об отце девушки известно мало, поскольку он ушел из семьи и женился во второй раз.
Напомним, что певица Ксения Попова из «ВИА Гры» засветила запретные места в одном корсете: «Сладкая булочка».
Как сообщала Politeka, певица Ксения Попова из «ВИА Гры» приковала взгляды к фигурке в тесном топике: фото красотки.
Также Politeka писала, что певица Ксения Попова из «ВИА Гры» в мини развернулась спиной, сверкнув формами: "Кайф".