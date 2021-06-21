Відома українська співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Ксенія Попова є популярною українською виконавицею. Зірка брала участь у проекті "Х-Фактор", де була в команді Насті Каменських, а в минулому році стала солісткою групи ВІА Гра. Красуня не забуває і про соціальні мережі, де веде свій мікроблог.

На новому фото, яке дівчина опублікувала, Ксенія була в синій сукні. Красуня дозволила подивитися на себе з усіх боків, а на одному зі знімків продемонструвала ідеальні сідниці, показавши зі спини себе.

"Я , звичайно, фотогенічна красуня! Але подивіться на сукню", - написала зірка під фото.

Фанати поставили під тисячу лайків і написали коментарі:

"Красуня", "Кращий дует", "дуже красива", "сама фотогенічна", " Ксюша, символ естетики стилю і елегантності! Незрівнянна леді", " Ксюшенька, ти просто. Нереальна красуня".

Повідомлялося, що відома українська співачка Ксенія Попова, яка потрапила до нового складу групи ВІА Гра, вразила відвертою фотосесією.

На свіжих кадрах, якими Попова поділилася в Instagram, вона постала в одному корсеті. Співачка засвітила найсолодші місця, розбурхавши фантазію шанувальників. На відео прекрасно видно апетитні форми блондинки і м'які вигини її тіла. У коментарях молодій зірці залишили масу захоплених слів.

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