Известная украинская певица Ксения Попова, которая сейчас выступает в новом составе группы ВИА Гра показала стильный образ на улицах Киева

Юная красотка, которая запомнилась многим украинцам еще во время участия в шоу «Х-Фактор», поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новом коротком видео Ксения показала элегантный женственный образ. Она стояла посреди улицы в черном платье с глубоким декольте, бежевом плаще и перчатках. Девушка медленно и уверенно надела очки и поправила свою эффектную укладку.

Образ Ксении дополнил макияж с подчеркнутыми глазами.

Судя по геотегу, в этот момент Попова находилась в Киеве. Звезда не стала подписывать видео, оставив фанатам возможность свободно фантазировать.

Поклонники не смогли пройти мимо этого поста.

«Девушка, это не с Вас писали картины великие французские художники?», «самая красивая», «Мерлин Монро!!», «Когда клип?», - пишут люди.

Отметим, что Попова пришла в группу ВИА Гра в 2020 году, заменив Эрику Герцег.

Ранее мы писали, что Ксения опубликовала серию фото, на которых была в черном платье. Девушка на одном из кадров спустила наряд с плеч, добавляя искры образу.

Напомним, звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" решилась на эффектную съемку без одежды.

Также Politeka сообщала, что звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" Попова кардинально сменила имидж, красотку не узнать.

А еще Politeka сообщала, что звезда «Х-Фактора» и новой «ВИА Гры» впечатлила длиной ног в купальнике.