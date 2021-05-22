Известная украинская певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" разделась перед всеми и показала всю себя без лишних прикрас

Провакационные кадры красотка выложила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На видео можно увидеть, как Ксения Попова разделась до пояса, прикрыла свои выпуклости волосами, а также сжала их руками.

Девушка стояла под струей воды, она крутилась и вертелась перед камерой, а взгляд ее был полон страсти и соблазнения.

Фанаты пришли в неописуемый восторг от увиденного. Они строчат восторженные комментарии, называя Попову «русалкой» и «Рапунцель».

"Красота",

"Русалка моя",

"Рапунцель",

"И как мне теперь заснуть после такого?", - пишут в сети.

Отметим, что Ксения Попова является успешной украинской певицей. Красотка сначала заявилась на "Х-Фактор", где была в команде Насти Каменских. После этого девушка попала под влияние Константина Меладзе, который пригласил ее в "ВИА Гру" вместо Эрики Герцег. Сейчас Ксения активно ведет социальные сети, где показывает как свое творчество, так и фото из личной жизни.



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