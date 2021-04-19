Известная певица Ксения Попова, звезда новой "ВИА Гры" и "Х-Фактора", показала себя в лучах солнца

Как пишет Politeka.net, Ксения Попова в прошлом году вошла в новый состав "ВИА Гры", который презентовал Константин Меладзе. Продюсер отметил, что в этот раз выбирали тех красоток, которые обладают хорошим вокалом. До этого Попова участвовала в проекте "Х-Фактор", а еще активно ведет Инстаграм, где подогревает к себе интерес.

В этот раз девушка показала фото, где позировала в маечке. Ксения оставила волосы распущенными, обласкивая их лучами солнца. Попова попросила выбрать одну из трех похожих фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Красивая такая солнышко просто", "Какая красивая", "Такая солнечная, красотка)", "самая красивая", "Все, солнышко".

Сообщалось, что певица Ксения Попова из "Х-Фактора" всколыхнула публику ярким фото.

25-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором крупным планом показала результат экспериментов со внешностью.

Блондинка взъерошила волосы, сделав селфи на телефон.

Напомним, звезда «Х-Фактора» и новой «ВИА Гры» полностью разделась, едва прикрыв прелести волосами

Также Politeka сообщала, что звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" забыла о скромности, поманив формами в соблазнительном белье

А еще Politeka писала, что непокорная звезда «Х-Фактора» распахнула пиджак, показав, чем зацепила Меладзе



