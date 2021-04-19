Известная певица Ксения Попова, звезда новой "ВИА Гры" и "Х-Фактора", показала себя в лучах солнца
Как пишет Politeka.net, Ксения Попова в прошлом году вошла в новый состав "ВИА Гры", который презентовал Константин Меладзе. Продюсер отметил, что в этот раз выбирали тех красоток, которые обладают хорошим вокалом. До этого Попова участвовала в проекте "Х-Фактор", а еще активно ведет Инстаграм, где подогревает к себе интерес.
В этот раз девушка показала фото, где позировала в маечке. Ксения оставила волосы распущенными, обласкивая их лучами солнца. Попова попросила выбрать одну из трех похожих фото.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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Сообщалось, что певица Ксения Попова из "Х-Фактора" всколыхнула публику ярким фото.
25-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором крупным планом показала результат экспериментов со внешностью.
Блондинка взъерошила волосы, сделав селфи на телефон.
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