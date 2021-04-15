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Украинская певица Ксения Попова, которая прославилась благодаря "Х-Фактору", а позже стала новой солисткой "ВИА Гры", разделась ради нового проекта

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, которое взбудоражило сеть. На снимке Попова позировала абсолютно голой. Девушке нарастили волосы, поскольку ее настоящие волосы очень короткие. Белыми локонами звезда прикрыла бюст, но ее аппетитные «персики» все равно выглядывали наружу.

«Твоя нежность как холодная родниковая вода», - подписала фото Попова.

В комментариях эффектной блондинке оставили массу приятных слов. Артистку сравнивали с русалкой, нимфой и лесной феей.

«Вау! Длинные волосы тебе очень к лицу», «Началось», «Емае, я даже слово не могу придумать)», «бог мой», «Новая песня?», «Как же это красиво», «Становится горячо», «О!!! Другое дело!!! А то эти купальники. Не то», «Такой русалке я бы не стала оказывать сопротивление, чтобы она утащила меня с собой на дно))», «Тебя прям не узнать», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что коллеги Ксении по группе тоже опубликовали подобные снимки. Фото появились в Инстаграм у Ульяны Синецкой и Софии Тарасовой.

Напомним, что звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" в мини-платье закинула ножку за ножку, будоража фантазию: "Леди".

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