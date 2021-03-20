Відома українська співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри", показала себе в гарячому образі

На фото Ксенія здалася в міні-сукні з відкритою спиною і без білизни. Красуня доповнила образ стильними підборами, позуючи на сходинках в напівтемряві. Попова розвернулася спиною, хвалячись розкішними сідницями і ніжками. На другому фото дівчина вже сиділа на сходинках, закинувши ногу за ногу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Красуня ніяк не підписала знімки, але фанатам це не завадило поставити тисячу лайків і написати безліч компліментів:

"Шикарна", "Краса", "неймовірно прекрасна леді", "Суперски виглядаєте", "дуже красива", "Вау, пристрасно".

Відомо, що Ксенія не перший рік займається кар'єрою співачки. Дівчина брала участь в шоу "Х-Фактор", де потрапила в команду Насті Каменських. Після цього молода красуня спробувала пройти кастинг в нову ВІА Гру, де вразила Костянтина Меладзе, ставши новою блондинкою в легендарному тріо.

Ми писали, що українська співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і солістка нової ВІА Гри, похвалилася видатними формами.

У Instagram жіночого колективу з'явилися фотографії з Ксенією, яка сьогодні святкує свій день народження. На одному з фото Попова вразила формами, надівши спокусливий корсет. Білий колір візуально збільшував і так не маленький бюст красуні.

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