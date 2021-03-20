Известная украинская певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры", показала себя в горячем образе

На фото Ксения показалась в мини-платье с открытой спиной и без белья. Красотка дополнила образ стильными каблуками, позируя на ступеньках в полумраке. Попова развернулась спиной, хвастаясь роскошными ягодицами и ножками. На втором фото девушка уже сидела на ступеньках, закинув ногу за ногу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Красотка никак не подписала снимки, но фанатам это не помешало поставить тысячу лайков и написать множество комплиментов:

"Шикарная", "Красота", "Невероятно прекрасная леди", "Суперски выглядите", "Очень красивая", "Вау, страстно".

Известно, что Ксения не первый год занимается карьерой певицы. Девушка участвовала в шоу "Х-Фактор", где попала в команду Насти Каменских. После этого молодая красотка попробовала пройти кастинг в новую ВИА Гру, где впечатлила Константина Меладзе, став новой блондинкой в легендарном трио.

Мы писали, что украинская певица Ксения Попова, звезда «Х-Фактора» и солистка новой ВИА Гры, похвасталась выдающимися формами.

В Инстаграм женского коллектива появились фотографии с Ксенией, которая сегодня празднует свой день рождения. На одном из фото Попова впечатлила формами, надев соблазнительный корсет. Белый цвет визуально увеличивал и так не маленький бюст красотки.

Напомним, звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" в мини-топе блеснула телом в раздевалке

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