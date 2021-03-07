Певица Ксения Попова из "Х-Фактора", ставшая новой солисткой "ВИА Гры", заинтриговала публику сочными кадрами и загадочным известием

Как передает Politeka.net, 24-летняя звезда опубликовала серию свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала в соблазнительном образе рядом с музыкантами.

Так, блондинка из "ВИА Гры" покрутилась перед камерой в широких светлых джинсах с завышенной талией, крохотном топе молочного оттенка и накинутом на плечи легком жакете.

На некоторых снимках красотка изумила ракурсами, расставив широко руки и блеснув аппетитным декольте - в этом плане Ксения не отстает от своих знаменитых предшественниц из "ВИА Гры".

В подписи девушка оставила только дату: "10.03".

Изумленные пользователи кинулись комментировать увиденное и гадать, что это могло бы значить:

"ой, какая девочка красивая"

"Новая песня?"

"С наступающим праздником весны"

"Какая красивая😍"

"Уррааа!!! Наконец-то сольное плавание! Да?"

"у вас концерт будет 10 числа?"

Ранее мы рассказывали, Попова похвасталась участием "ВИА Гры" в шоу звездных пародий "Липсинк батл". Девушки все втроем поразили яркими нарядами, которые как нельзя лучше подчеркнули их восхитительные фигурки. Певицы покуражились ради эффектных селфи.

«Сладкие девочки», «Самые лучшие красотки», «Красотки», «Буду смотреть с удовольствием», «Жду», «Офигееееть!! Контент подъехал», «Очень удачный состав! Красивые девчонки, красивые голоса», - отреагировали пользователи.

Напомним, что звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" в позе лотоса завлекла роскошными изгибами: "Ксю, волшебная".

Также Politeka сообщала, что горячая звезда "Х-Фактора" из новой "ВИА Гры" вскружила голову зоной декольте в тонкой маечке: "Бусинка, обожаю...".