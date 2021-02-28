Известная украинская певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и нового состава "ВИА Гры" порадовала поклонников новыми яркими фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Поповой в соцсети.

Так, в аккаунте артистки появилось несколько новых фотографий, на которых можно увидеть шикарный макияж девушки и блестящие массивные украшения.

Она никак не стала комментировать новые фото, а только указала геолокацию - Киев.

У певицы на фото очень стильная укладка с "неопрятными" локонами, а волосы окрашены в холодный блонд. Для макияжа она выбрала розовые тени и сделала выразительные черные стрелки. На пальцах у нее массивные кольца с камнями, а в ушах - серебряные серьги с длинными цепочками, которые висят почти до ключиц.

В комментариях девушке пишут комплименты и восхищаются ее красотой.

"Какая же ты бусинка, обожаю", "Красавица", "Невероятная", - пишут под фото.

Следует отметить, что новая участница "ВИА Гры" появилась на свет 15 марта 1996 года в Кривом Роге. По знаку зодиака Ксения - рыба. Как видно из публикаций в инстаграм-аккаунте матери певицы - психотерапевта Юлии Згоды, у девушки есть младший брат. После школы уроженка Кривого Рога окончила Государственную академию музыки имени Р. М. Глиэра в Киеве. Попова известна землякам как исполнительница современной версии песни «Кривой Рог - мой город» - гимна города металлургов.

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