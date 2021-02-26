Звезда "Х-фактора" и новой "ВИА Гры", молодая певица Ксения Попова решилась на съемку без нижнего белья

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фото, которые буквально свели с ума ее поклонников. Ксения устроила чувственную фотосесию в корсете, а также без белья. Она нежилась на белых простынях, соблазняя своим чувственным взглядом и нежными изгибами тела. Особого шарма фото придали цветы у изголовья кровати.

Эффектная блондинка не постеснялась полностью раздеться. Свой бюст она прикрыла ногами, но кое-что поклонникам все таки удалось разглядеть. Стоит отметить, что фотографии получились весьма откровенными. Попова с легкостью могла бы попасть на обложку мужского журнала.

В комментариях молодой звезде, которая лишь недавно попала в ВИА Гру, оставили массу восторженных отзывов.

«Ксю волшебная», «Красиво как», «Моя самая красивая», «Шикарно, настоящая ВИА Гра. Жду такого плана фотосессию группы», «Какая красивая съемка», «Вау! Какая нежность», «На некоторых ракурсах чуть не спутала с Элизабет Олсен))) огонь!», «какие же фото красивые», «Ксюша, огонь», - пишут пользователи сети.

Напомним, что звезда "Х-фактора" Ксения Попова потянула за веревочки топа, показав бюст во весь экран: "Опять играем...".

Как сообщала Politeka, молодые красотки из новой "ВИА Гры" заставили глотать слюнки, пошалив в кожаных мини: "Это было прекрасно".

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