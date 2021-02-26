Відома співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри", яку продюсує чоловік Віри Брежнєвої Костянтин Меладзе, показала себе перед виступом

На фото Попова позувала в червоному топі і штанях. Зірка збиралася вийти на сцену, поки її знімали ззаду. Але Ксенію це зовсім не бентежило, тому красуня із задоволенням похвалилася пружним "горішком", завдяки чому кадр вийшов ще й трохи пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки під фото і не залишали коментарі, так як кадр Ксенія Попова викинула в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але зірку зазвичай засипають компліментами:

"Мур", " ми тебе любимо, а Ти нас?", "Бомбезна"," прекрасна", " дівчина загадка, або знову граємо в пазл?", "Ти завжди кидаєш ці вогняні картинки", "до чого ж красива", "Хороша", "Ой, щось занадто жарко", "Просто нереальна", "голову зламав", "яка кішечка".

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У себе в Instagram дівчина опублікувала коротке відео, зроблене під час зйомки чогось дуже цікавого. На відео фігуриста Ксенія сиділа перед дзеркалом на зігнутих ногах. З одягу на артистці було тільки чорне боді, яке буквально упилося в її тіло.

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