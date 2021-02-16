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Звезда "Х-Фактора" и солистка группы «ВИА Гра» Ксения Попова впечатлила обнаженными ножками

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фото, на которых предстала в невероятно пикантном образе. Белокурая красотка позировала в черном платье-пиджаке. Наряд был таким коротким, что стройные ножки Ксении оказались достоянием общественности.

Попова сидела на стуле, вытянув ножки. Пикантности образу добавляли прозрачные туфельки, которые красовались на ножках девушки. Образ звезды получился очень манящим и сногсшибательным.

«Я тут посижу немножко», - подписала фото звезда.

В комментариях Поповой оставили массу восторженных комплиментов. Ее сравнили с голливудской актрисой, которую она с легкостью заткнула за пояс.

«Молодая Шэрон Стоун из «Основного инстинкта», «ну посиди, а я тут полюбуюсь немножко», «Шо за малышка», «Первое фото просто яяяяд», «Скоро будет пушечка?», «Ксюша, чего такая красивая?», «Как же Виа Гре повезло с тобой!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ксения Попова родом из Кривого Рога. Она прославилась, когда попала в прямые эфиры шоу «Х-фактор». Долго в проекте она не задержалась, но была замечена продюсером Константином Меладзе, который пригласил ее в новую ВИА Гру.

Напомним, что блондинка из новой «ВИА Гры» пошалила в постели, выпятив богатство на всеобщее обозрение: «Слишком жарко…».

Ранее на Politeka мы писали, что эффектная Ксения Попова осталась без штанов, засветив свое богатство: малышка на миллион.

На сайте Politeka мы рассказывали, что Ксения Попова без штанов поразила пикантной позой перед камерой: "Уютная".