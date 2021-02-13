Відома співачка Ксенія Попова, нова солістка групи "ВІА Гра" і зірка "Х-Фактора", показала провокаційні кадри

Цього разу Ксенія позувала без штанів, прикриваючись одним светром. Попова сиділа на стільці, розставивши ніжки. Співачка посміхалася, а волосся залишила розпущеним. На інших кадрах солістка показала ще кілька провокаційних поз і ракурсів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не персик, звичайно, але теж класні фото", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Затишна", " Я закохалася. Вибачте", "по домашньому атмосферні, приємні фотографії", "настрій *мама, я Алсу*:" у той день, коли ти мені приснився, я все придумала сама", " ти на другому фото падала?", "Персики покинули цей чат", "дуже круто", "Краща співачка України", "прекрасна співачка, і не менш прекрасна модель", "ми і так тебе любимо".



Ми писали, що зірка "Х-Фактора" і солістка групи ВІА Гра Ксенія Попова вразила округлими формами в непристойному вбранні.

З одягу на артистці було тільки чорне боді, яке буквально вп'ялося в її тіло. Одяг натягнулася, створюючи вельми спокусливий ефект.

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