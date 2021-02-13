Відома співачка Ксенія Попова, нова солістка групи "ВІА Гра" і зірка "Х-Фактора", показала провокаційні кадри
Цього разу Ксенія позувала без штанів, прикриваючись одним светром. Попова сиділа на стільці, розставивши ніжки. Співачка посміхалася, а волосся залишила розпущеним. На інших кадрах солістка показала ще кілька провокаційних поз і ракурсів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Не персик, звичайно, але теж класні фото", - написала зірка під фото.
Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
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Ми писали, що зірка "Х-Фактора" і солістка групи ВІА Гра Ксенія Попова вразила округлими формами в непристойному вбранні.
З одягу на артистці було тільки чорне боді, яке буквально вп'ялося в її тіло. Одяг натягнулася, створюючи вельми спокусливий ефект.
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