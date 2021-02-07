Известная украинская певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и солистка новой "ВИА Гры", которую продюсирует Меладзе, восхитила фанатов новой подборкой фото
В этот раз Ксения позировала в черном топе. Красотка лежала и показывала свое лицо и упругий бюст, который выпирал из узкого наряда. На одном кадре Попова хвасталась белоснежными зубами, а на другом уже послала воздушный поцелуй. Всего певица продемонстрировала четыре довольно похожих фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду не обделяют комплиментами:
"Очень красивая , очень", "Сразу хочется напеть слова: "Лучшие друзья девушек - это бриллианты", "Красота спасет мир", "Невероятная", "Хороша", "Молодец вы", "Глаза горят от желания", "Сладенькая конфетка", "Какая вкусняшка".
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Мы писали, что солистка нового состава культовой группы ВИА Гра Ксения Попова покорила соблазнительными снимками в постели.
Так, девушка позирует в постели в соблазнительном наряде. На ней черная майка с тонкими бретельками и кофта, которую Ксения приспустила с плеч, оголяя ключицы и руки. В довершении девушка примерила стильные очки, которые добавили ей некоей брутальности.
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