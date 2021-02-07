Известная украинская певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и солистка новой "ВИА Гры", которую продюсирует Меладзе, восхитила фанатов новой подборкой фото

В этот раз Ксения позировала в черном топе. Красотка лежала и показывала свое лицо и упругий бюст, который выпирал из узкого наряда. На одном кадре Попова хвасталась белоснежными зубами, а на другом уже послала воздушный поцелуй. Всего певица продемонстрировала четыре довольно похожих фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду не обделяют комплиментами:

"Очень красивая , очень", "Сразу хочется напеть слова: "Лучшие друзья девушек - это бриллианты", "Красота спасет мир", "Невероятная", "Хороша", "Молодец вы", "Глаза горят от желания", "Сладенькая конфетка", "Какая вкусняшка".

Мы писали, что солистка нового состава культовой группы ВИА Гра Ксения Попова покорила соблазнительными снимками в постели.

Так, девушка позирует в постели в соблазнительном наряде. На ней черная майка с тонкими бретельками и кофта, которую Ксения приспустила с плеч, оголяя ключицы и руки. В довершении девушка примерила стильные очки, которые добавили ей некоей брутальности.

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