Красотки из новой ВИА Гры поделились кадрами со съемок нового пикантного видео

Как передает Рoliteka.net, кадры с фотосессии появились на официальной странице группы в Инстаграм. На первом коротком отрывке из видео девушки лежали на полу и соблазнительно позировали на камеру. Красотки были одеты в черную одежду из латекса. Коротенькие юбочки и топы не смогли скрыть все прелести молодых фигур.

У всех девчонок были необычные прически в японском стиле. Судя по подписи к фото и видео, они работают над новой песней.

«Анти Гейши. Закулисное настроение», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях девушкам оставили массу комплиментов. Поклонники особенно выделяли своих любимиц.

«Ульяна, я ваш поклонник навеки! Вы лучшая!», «Хищные красавицы. Вы просто огонь. Перепевка просто супер», «Вау! Какие шикарные! Ульяна просто огонь!», «Ульяна нереальная красотка, обожаю!», «Соня моя любимица», «Красотки, ждём от вас весной новую песню и клип», «Ульяне больше всех идёт этот стиль», - пишут пользователи сети.

Как известно, в конце 2020 года Константин Меладзе в очередной раз обновил состав женской поп-группы ВИА Гра. В новый состав вошли Ульяна Синецкая, Ксения Попопва и София Тарасова.

Напомним, что дерзкая Ксения Попова из новой ВИА Гры подразнила томными позами на постельных фото: "Такая...".

Также Politeka писала, что Ксения Попова в коже устроила сеанс соблазнения, горячие кадры: "Это будет бомба".

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