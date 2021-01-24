Солістка нового складу культової групи ВІА Гра Ксенія Попова підкорила спокусливими знімками в ліжку

Нові фото юної красуні з'явилися на офіційній сторінці групи в Instagram. Про це пише Politeka.net. На кадрах новоявлена "блондинка з ВІА Гри" постає в розслабленому і трохи томному образі.

Так, дівчина позує в ліжку в спокусливому вбранні. На ній чорна майка з тонкими бретельками і кофта, яку Ксенія приспустила з плечей, оголюючи ключиці і руки. На довершення дівчина приміряла стильні окуляри, які додали їй якоїсь брутальності.

Попова розслаблено валяється на ліжку, пильно дивлячись в камеру, ніби дражнячи шанувальників.

"Як пройшли ваші вихідні?» ,- йдеться у підписі до знімків.

Шанувальники групи не могли не відреагувати на такі фото.

"Ксенія нагадує актрису з фільму "сусідка"", " спокійно без фанатизму, а ваші?", "Така гарненька», «шикарні фотографії вихідні відмінно», "ще не закінчилася, а так шикарно", - пишуть люди в коментарях.

Відзначимо, що Ксенія народилася в Кривому Розі і з дитинства займалася музикою. У 2017 році вона брала участь у національному відборі до пісенного конкурсу «Євробачення». Наприкінці минулого року дівчина разом з Уляною Синецькою та Софією Тарасовою потрапила до нового складу гурту ВІА Гра.

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