Відома співачка Ксенія Попова, нова солістка ВІА Гри і зірка "Х-фактора", показала себе в зухвалому образі
На фото красуня позує в шкіряному топі і спідниці. Ксенію не бентежило, що наряд був дуже маленьким і майже нічого не приховував. Попова відвела погляд від камери і хвалилася бездоганною фігурою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку популярного колективу.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже кадр був в сторіс Instagram, де подібних функцій немає.
Але на сторінці колективу з'явився ролик, де Ксенія разом з іншими солістками виконала танець. Як виявилося, для відео співачкам потрібно було стати гейшами.
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"Ексклюзивний матеріал", - написано під роликом.
Фанати подивилися ролик більше 4 тисяч разів і написали коментарі:
"Колись через вихід кліпу на цю пісню я відрізала волосся, хотіла зачіску як у Надії Мейхер, так вона там хороша"," натяк на антигейшу", " нарешті! Пісні і справді ніде немає, потрібно постаратися її відкопати! Ура!", "Класна ідея! Розумнички дівчата! Боги", "Це буде бомба".
Ми писали, що популярна українська співачка Ксенія Попова вразила яскравим образом.
Дівчина була одягнена в чорну сукню з вирізами. Волосся вона зібрала, а стриманий образ розбавила червоним манікюром і червоною губною помадою.
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