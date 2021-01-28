Відома співачка Ксенія Попова, нова солістка ВІА Гри і зірка "Х-фактора", показала себе в зухвалому образі

На фото красуня позує в шкіряному топі і спідниці. Ксенію не бентежило, що наряд був дуже маленьким і майже нічого не приховував. Попова відвела погляд від камери і хвалилася бездоганною фігурою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку популярного колективу.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже кадр був в сторіс Instagram, де подібних функцій немає.

Але на сторінці колективу з'явився ролик, де Ксенія разом з іншими солістками виконала танець. Як виявилося, для відео співачкам потрібно було стати гейшами.

"Ексклюзивний матеріал", - написано під роликом.

Фанати подивилися ролик більше 4 тисяч разів і написали коментарі:

"Колись через вихід кліпу на цю пісню я відрізала волосся, хотіла зачіску як у Надії Мейхер, так вона там хороша"," натяк на антигейшу", " нарешті! Пісні і справді ніде немає, потрібно постаратися її відкопати! Ура!", "Класна ідея! Розумнички дівчата! Боги", "Це буде бомба".

Ми писали, що популярна українська співачка Ксенія Попова вразила яскравим образом.

Дівчина була одягнена в чорну сукню з вирізами. Волосся вона зібрала, а стриманий образ розбавила червоним манікюром і червоною губною помадою.

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