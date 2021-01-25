Популярна українська співачка Ксенія Попова, учасниця нового складу "ВІА Гра" і зірка "Х-фактора", вразила яскравим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram білява бестія опублікувала серію фото, зроблених в ресторані. Дівчина була одягнена в чорну сукню з вирізами. Волосся вона зібрала, а стриманий образ розбавила червоним манікюром і червоною губною помадою. Ксенія позувала з великим келихом білого вина. Було видно, що вона насолоджується відпочинком.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Супер", "дуже красива", «ти просто ангел», "Ксюша, ти красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ксенія Попова родом з Кривого Рогу. Вона прославилася завдяки "Х-фактору", де вона пройшла не тільки прослуховування, але і потрапила на прямі ефіри. Правда, довго в проекті дівчина не протрималася, але їй посміхнулася удача в іншому проекті. Коли Костянтин Меладзе підбирав новий склад ВІА Гри він згадав про яскраву блондинку.

Раніше ми писали, що Ксенія Попова вразила бездоганною фігурою. Красуня розляглася на ліжку, засвітивши пікантні вирізи на спині. Кадри вийшли дуже гарячими і спокусливими.

Нагадаємо, що блондинка з нової "ВІА Гри" звела з розуму розкутістю, сильно натягнувши трусики бікіні:"Так пасує Сонце".

А ще Politeka писала, що зухвала блондинка з нової ВІА Гри подражнила млосними позами на постільних фото: "Така...".

Також Politeka повідомляла, що підопічні Меладзе з нової "ВІА Гри" розбурхали розв'язними танцями в прозорих сукнях: відео.