Популярная украинская певица Ксения Попова, участница нового состава «ВИА Гра» и звезда "Х-фактора", впечатлила ярким образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм белокурая бестия опубликовала серию фото, сделанных в ресторане. Девушка была одета в черное платье с вырезами. Волосы она собрала, а сдержанный образ разбавила красным маникюром и красной губной помадой. Ксения позировала с большим бокалом белого вина. Было видно, что она наслаждается отдыхом.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Супер», «Очень красивая», «Ты просто ангел», «Ксюша, ты красавица», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ксения Попова родом из Кривого Рога. Она прославилась благодаря «Х-фактору», где она прошла не только прослушивание, но и попала на прямые эфиры. Правда, долго в проекте девушка не продержалась, но ей улыбнулась удача в другом проекте. Когда Константин Меладзе подбирал новый состав ВИА Гры он вспомнил об яркой блондинке.

Ранее мы писали, что Ксения Попова впечатлила безупречной фигурой. Красотка разлеглась на кровати, засветив пикантные вырезы на спине. Кадры получились очень горячими и соблазнительными.

Напомним, что блондинка из новой "ВИА Гры" свела с ума раскованностью, сильно натянув трусики бикини: "Так к лицу солнце".

А еще Politeka писала, что дерзкая блондинка из новой ВИА Гры подразнила томными позами на постельных фото: "Такая...".

Также Politeka сообщала, что подопечные Меладзе из новой "ВИА Гры" взбудоражили развязными танцами в прозрачных платьях: видео.