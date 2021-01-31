Солистку нового состава ВИА Гры Ульяну Синецкую показали в страстном образе

Фотография появилась на официальной странице трио в Инстаграм, передает Politeka.net

Как известно, Константин Меладзе набрал новый состав группы "ВИА Гра". На смену блондинке Эрике Герцег и брюнетке Ольге Меганской пришли блондинка Ксения Попова и брюнетка София Тарасова. А "старенькая" участница Ульяна Синецкая сохранила свое место в группе.

Обновленная "ВИА Гра" выпустила новую песню под названием «Антигейша 2021», которая уже успела полюбиться поклонникам.

На фото представлена Ульяна Синецкая, которая вольготно разлеглась на полу в наряде, состоящем из ремней.

Лицо девушки показано крупным планом, оно излучает страсть. Также в кадре можно увидеть глубокое декольте Синецкой, слегка прикрытое рукой.

«Лайк, если «АНТИГЕЙША 2021» на репите 🎵», -говорится в подписи.

Фанаты принялись обсуждать.

"Песня классная, прекрасный образ Ульяны и красивый вокал🔥🔥🔥", "Не только на репите, но и на звонке", "Ульяна красавица", "Принцессы", - пишут в сети.

К слову, за 20 лет существования популярная группа сменила уже более 10 вокалисток.

По словам Меладзе, успех коллектива заключается как раз в том, что состав группы постоянно обновляется. Он признался, что начинает хуже писать и сочинять новые песни, если состав долго не меняется.

"Научить петь можно кого угодно. Я пробовал, и у меня это получалось", - отметил Константин, добавив, что главное для артиста - харизма.

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