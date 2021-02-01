Новая солистка ВИА Гры Ксения Попова, которая прославилась благодаря "Х-фактору", показала себя в откровенном образе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала кадры, сделанные во время дерзкой фотосессии. Девушка была одета в тесный корсет черного цвета, трусики и длинные перчатки. Образ дополняли туфли на каблуках, которые превратили Ксению в настоящую хищницу.

Волосы эффектной блондинки были накручены, а яркий макияж оттенял ее невероятно миловидное лицо. На видео Попова соблазнительно двигалась, в результате чего ее пышный бюст чуть не выпрыгнул из глубокого декольте.

«Все эти слухи о тебе и обо мне. Как мы можем сделать это реальностью?», - подписала видео звезда.

Под постом Ксении оставили массу приятных слов.

«Ну так то зачем? Я слишком влюбчивая», «Настоящая ВИАГрина», «Королева лампочек розового цвета», «Очень очень красивая», «Мой жук», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ксения Попова родом из Кривого Рога. Она прошла кастинги «Х-фактора» и даже прошла в прямые эфиры шоу. Судя по всему, там ее и заметил продюсер ВИА Гры Константин Меладзе, который пригласил девушку в обновленный коллектив.

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