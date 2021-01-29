Красуні з нової ВІА Гри поділилися кадрами зі зйомок нового пікантного відео

Як передає Рoliteka.net, кадри з фотосесії з'явилися на офіційній сторінці групи в Instagram. На першому короткому уривку з відео дівчата лежали на підлозі і спокусливо позували на камеру. Красуні були одягнені в чорний одяг з латексу. Коротенькі спіднички і топи не змогли приховати всі принади молодих фігур.

У всіх дівчат були незвичайні зачіски в японському стилі. Судячи з підпису до фото і відео, вони працюють над новою піснею.

"Анти Гейші. Закулісний настрій", - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях дівчатам залишили масу компліментів. Шанувальники особливо виділяли своїх улюблениць.

"Уляна, я ваш шанувальник навіки! Ви найкраща!", "Хижі красуні. Ви просто вогонь. Переспівування просто супер", " Вау! Які шикарні! Уляна просто вогонь!", "Уляна нереальна красуня, обожнюю!", "Соня моя улюблениця", "красуні, чекаємо від вас навесні нову пісню і кліп", "Уляні більше всіх пасує цей стиль", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, в кінці 2020 року Костянтин Меладзе в черговий раз оновив склад жіночої поп-групи ВІА Гра. До нового складу увійшли Уляна Синецька, Ксенія Попопва та Софія Тарасова.

Нагадаємо, що зухвала Ксенія Попова з нової ВІА Гри подражнила млосними позами на постільних фото: "Така...".

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