Красуні з нової ВІА Гри поділилися кадрами зі зйомок нового пікантного відео
Як передає Рoliteka.net, кадри з фотосесії з'явилися на офіційній сторінці групи в Instagram. На першому короткому уривку з відео дівчата лежали на підлозі і спокусливо позували на камеру. Красуні були одягнені в чорний одяг з латексу. Коротенькі спіднички і топи не змогли приховати всі принади молодих фігур.
У всіх дівчат були незвичайні зачіски в японському стилі. Судячи з підпису до фото і відео, вони працюють над новою піснею.
"Анти Гейші. Закулісний настрій", - підписали відео автори аккаунта.
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У коментарях дівчатам залишили масу компліментів. Шанувальники особливо виділяли своїх улюблениць.
"Уляна, я ваш шанувальник навіки! Ви найкраща!", "Хижі красуні. Ви просто вогонь. Переспівування просто супер", " Вау! Які шикарні! Уляна просто вогонь!", "Уляна нереальна красуня, обожнюю!", "Соня моя улюблениця", "красуні, чекаємо від вас навесні нову пісню і кліп", "Уляні більше всіх пасує цей стиль", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, в кінці 2020 року Костянтин Меладзе в черговий раз оновив склад жіночої поп-групи ВІА Гра. До нового складу увійшли Уляна Синецька, Ксенія Попопва та Софія Тарасова.
Нагадаємо, що зухвала Ксенія Попова з нової ВІА Гри подражнила млосними позами на постільних фото: "Така...".
Також Politeka писала, що Ксенія Попова в шкірі влаштувала сеанс спокушання, гарячі кадри:"це буде бомба".
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