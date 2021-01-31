Солістку нового складу ВІА Гри Уляну Синецьку показали в пристрасному образі

Фотографія з'явилася на офіційній сторінці тріо в Instagram, передає Politeka.net

Як відомо, Костянтин Меладзе набрав новий склад групи "ВІА Гра". На зміну блондинці Еріці Герцег і брюнетці Ользі Меганской прийшли блондинка Ксенія Попова і брюнетка Софія Тарасова. А "старенька" учасниця Уляна Синецька зберегла своє місце в групі.

Оновлена "ВІА Гра" випустила нову пісню під назвою "Антигейша 2021", яка вже встигла полюбитися шанувальникам.

На фото представлена Уляна Синецька, яка привільно розляглася на підлозі в наряді, що складається з ременів.

Обличчя дівчини показано крупним планом, воно випромінює пристрасть. Також в кадрі можна побачити глибоке декольте Синецької, злегка прикрите рукою.

"Лайк, якщо "АНТИГЕЙША 2021" на репіті 🎵», - йдеться в підписі.

Фанати почали обговорювати.

"Пісня класна, прекрасний образ Уляни і красивий вокал🔥 🔥 🔥", "не тільки на репіті, але і на дзвінку", "Уляна красуня", "принцеси", - пишуть в мережі.

До слова, за 20 років існування популярна група змінила вже більше 10 вокалісток.

За словами Меладзе, успіх колективу полягає якраз в тому, що склад групи постійно оновлюється. Він зізнався, що починає гірше писати і складати нові пісні, якщо склад довго не змінюється.

"Навчити співати можна кого завгодно. Я пробував, і у мене це виходило", - зазначив Костянтин, додавши, що головне для артиста - харизма.

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