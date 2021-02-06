Известная украинская певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и солистка группы ВИА Гра, которую продюсирует Меладзе, показала себя в новом образе

На фото красотка показалась в мини-шортах, топе и ботфортах. Ксения подняла руки вверх, а одну ножку задрала повыше, делая кадр максимально увлекательным. На других фото Попова показала себя из разных ракурсов и планов, хвастаясь безупречной внешностью. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Красивая, а в чём секрет таких густых, шикарных бровей?", Самая красивая и голосистая солистка ВИА ГРЫ", "Скрытненько", "Шикарная девушка", "Одна из самых красивых певиц Украины", "Такая красивая, Ксюша", "Беленькая девочка в белом", "Хочу тебя".

Мы писали, что новая солистка ВИА Гры Ксения Попова показала себя в откровенном образе.

Девушка была одета в тесный корсет черного цвета, трусики и длинные перчатки. Образ дополняли туфли на каблуках, которые превратили Ксению в настоящую хищницу. Волосы эффектной блондинки были накручены, а яркий макияж оттенял ее невероятно миловидное лицо.

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