Известная певица Ксения Попова, новая солистка группы "ВИА Гра" и звезда "Х-Фактора", показала провокационные кадры

В этот раз Ксения позировала без штанов, прикрываясь одним свитером. Попова сидела на стуле, расставив ножки. Певица улыбалась, а волосы оставила распущенными. На других кадрах солистка показала еще несколько провокационных поз и ракурсов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не персик, конечно, но тоже классные фото", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Уютная", "Я влюбилась. Простите", "По домашнему атмосферные, приятные фотографии", "Настроение *мама, я Алсу*: "В тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама", "Ты на втором фото падала?", "Персики покинули этот чат", "Очень круто", "Лучшая певица Украины", "Прекрасная певица, и не менее прекрасная модель", "Мы и так тебя любим".

Мы писали, что звезда "Х-Фактора" и солистка группы ВИА Гра Ксения Попова впечатлила округлыми формами в неприличном наряде.

Из одежды на артистке было только черное боди, которое буквально впилось в ее тело. Одежда натянулась, создавая весьма соблазнительный эффект.

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