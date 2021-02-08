Новая солистка ВИА Гры Ксения Попова, которая прославилась благодаря украинскому "Х-фактору", показала себя в откровенном образе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео, сделанное во время фотосессии. Ксения лежала на черных простынях и шаловливо двигала руками по своему телу и лицу. Девушка была одета в платье с тесным корсетом. Она распустила волосы и томно смотрела в камеру. Выглядело видео очень горячо, на что сразу же обратили внимание поклонники певицы.

Уши голубоглазой блондинки украшали длинные сережки с камнями. В комментариях ей оставили несколько приятных слов.

«До чего же красива», «Ох, чёт слишком жарко!», «Очень красивая», «Невыносимая», «Прекрасная», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ксения Попова родом из Кривого Рога. Девушка прошла в прямые эфиры «Х-фактора», но не задержалась в шоу надолго. Зато приглянулась продюсеру Константину Меладзе, который спустя некоторое время позвал ее в коллектив.

Ранее мы писали, что Ксения Попова поделилась кадрами из смелой фотосессии. Девушка надела тесный корсет черного цвета. Образ дополнили длинные перчатки и туфли на каблуках. Выглядела блондинка превосходно.

Напомним, что Ксения Попова в платье с вырезами показала, как наслаждается жизнью: «Просто ангел».

Ранее Politeka информировала, что Ксения Попова соблазнила идеальными "персиками": "Сладенькая конфета".

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