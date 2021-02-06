Відома українська співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і солістка групи ВІА Гра, яку продюсує Меладзе, показала себе в новому образі

На фото красуня здалася в міні-шортах, топі і ботфортах. Ксенія підняла руки вгору, а одну ніжку задерла вище, роблячи кадр максимально захоплюючим. На інших фото Попова показала себе з різних ракурсів і планів, хвалячись бездоганною зовнішністю. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Красива, а в чому секрет таких густих, шикарних брів?", Найкрасивіша і найголосистіша солістка ВІА Гри", "Скритненько", "шикарна дівчина", "Одна з найкрасивіших співачок України", "така красива, Ксюша", "Біленька дівчинка в білому", "Хочу тебе".

Ми писали, що нова солістка ВІА Гри Ксенія Попова показала себе у відвертому образі.

Дівчина була одягнена в тісний корсет чорного кольору, трусики і довгі рукавички. Образ доповнювали туфлі на підборах, які перетворили Ксенію на справжню хижачку. Волосся ефектної блондинки були накручені, а яскравий макіяж відтіняв її неймовірно миловидне обличчя.

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