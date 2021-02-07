Відома українська співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і солістка нової "ВІА Гри", яку продюсує Меладзе, захопила фанатів новою добіркою фото

Цього разу Ксенія позувала в чорному топі. Красуня лежала і показувала своє обличчя і пружний бюст, який випирав з вузького вбрання. На одному кадрі Попова хвалилася білосніжними зубами, а на іншому вже послала повітряний поцілунок. Всього співачка продемонструвала чотири досить схожих фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку не обділяють компліментами:

"Дуже красива, дуже", " відразу хочеться наспівати слова:" Кращі друзі дівчат - це діаманти"," Краса врятує світ"," неймовірна"," Хороша"," молодець Ви"," очі горять від бажання"," солоденька цукерка","яка вкусняшка".

Ми писали, що солістка нового складу культової групи ВІА Гра Ксенія Попова підкорила спокусливими знімками в ліжку.

Так, дівчина позує в ліжку в спокусливому вбранні. На ній чорна майка з тонкими бретельками і кофта, яку Ксенія приспустила з плечей, оголюючи ключиці і руки. На довершення дівчина приміряла стильні окуляри, які додали їй якоїсь брутальності.

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