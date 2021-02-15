Учасниця нового складу популярної жіночої групи "ВІА Гра" і зірка "Х-фактора" Ксенія Попова вразила довжиною ніг

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео, зроблене під час фотосесії. Артистка позувала без штанів. На ній був надітий подовжений чорний піджак, який ледь прикривав найінтимніше. Дівчина сиділа на стільці посеред білої кімнати. На її довгих струнких ніжках красувалися туфлі.

Ксенія позувала на камеру, виставляючи вперед своє багатство. Шанувальники не могли відвести погляд від неймовірної краси. Щоб фото вийшли ще більш пікантними, Ксенія зображувала пристрасть на обличчі. Виглядала блондинка дуже ефектно - крихітка на мільйон.

Шанувальники не змогли залишити коментарі до відео, оскільки в сторіс відсутня така можливість.

Як відомо, восени 2020 року Ксенію запросили зайняти місце блондинки в оновленому складі ВІА Гри. До цього дівчина встигла засвітитися в талант-шоу "Х-фактор". Вона не пройшла у фінал, але була помічена продюсером Костянтином Меладзе.

Раніше ми писали, що Попова вразила яскравим образом. Дівчина сиділа в ресторані з келихом вина. Білява бестія була одягнена в чорну сукню з вирізами. Волосся вона зібрала, а стриманий образ розбавила червоним манікюром і губною помадою.

Нагадаємо, що підопічна Меладзе з нової "ВІА Гри" спокусила ідеальними "персиками":"солоденька цукерка".

Як повідомляла Politeka, красуня-зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" без штанів вразила пікантною позою перед камерою:"затишна".

Також Politeka писала, що зірка Х-фактора і нової ВІА Гри блиснула апетитним "персиком", заманивши в кайдани ночі.