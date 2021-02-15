Участница нового состава популярной женской группы «ВИА Гра» и звезда «Х-фактора» Ксения Попова впечатлила длиной ног

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, сделанное во время фотосессии. Артистка позировала без штанов. На ней был надет удлиненный черный пиджак, который едва прикрывал самое интимное. Девушка сидела на стуле посреди белой комнаты. На ее длинных стройных ножках красовались туфли.

Ксения позировала на камеру, выставляя вперед свое богатство. Поклонники не могли отвести взгляд от невероятной красоты. Чтобы фото получились еще более пикантными, Ксения изображала страсть на лице. Выглядела блондинка очень эффектно - малышка на миллион.

Поклонники не смогли оставить комментарии к видео, поскольку в сторис отсутствует такая возможность.

Как известно, осенью 2020 года Ксению пригласили занять место блондинки в обновленном составе ВИА Гры. До этого девушка успела засветиться в талант-шоу «Х-фактор». Она не прошла в финал, но была замечена продюсером Константином Меладзе.

Ранее мы писали, что Попова впечатлила ярким образом. Девушка сидела в ресторане с бокалом вина. Белокурая бестия была одета в черное платье с вырезами. Волосы она собрала, а сдержанный образ разбавила красным маникюром и губной помадой.

Напомним, что подопечная Меладзе из новой "ВИА Гры" соблазнила идеальными "персиками": "Сладенькая конфета".

Как сообщала Politeka, красотка-звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" без штанов поразила пикантной позой перед камерой: "Уютная".

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