Зірка "Х-Фактора" і солістка групи ВІА Гра Ксенія Попова вразила округлими формами в непристойному вбранні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала коротке відео, зроблене під час зйомки чогось дуже цікавого. На відео фігуриста Ксенія сиділа перед дзеркалом на зігнутих ногах.

З одягу на артистці було тільки чорне боді, яке буквально вп'ялося в її тіло. Одяг натягнувся, створюючи вельми спокусливий ефект. Красуня сиділа, випрямивши спину, але вся увага була звернена на її оголені ніжки і апетитний «персик». П'ята точка зірки була виставлена напоказ, але, схоже, красуню це анітрохи не бентежило.

У коментарях молодій зірці залишили масу приємних слів. Відео викликало справжній ажіотаж в мережі.

"Гасіть пожежу", "надто хот", "для Playboy?", "Беремо", "Ну за щоооо?", "О як!", "Уффффф мати! Пожежа! Викликайте пожежників", "Офігеть, ви серйозно?", "Дуже круто", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ксенія Попова прославилася завдяки «Х-фактору». Саме там дівчина з Кривого Рогу вперше заявила про себе. Попова не пройшла у фінал, але була помічена продюсером ВІА Гри Костянтином Меладзе.

Нагадаємо, що блондинка з "ВІА Гри" в пікантному корсеті побешкетувала на камеру, змусивши чоловіків пускати слинки: "Королева".

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