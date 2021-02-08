Нова солістка ВІА Гри Ксенія Попова, яка прославилася завдяки українському "Х-фактору", показала себе у відвертому образі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відео, зроблене під час фотосесії. Ксенія лежала на чорних простирадлах і пустотливо рухала руками по своєму тілу і обличчю. Дівчина була одягнена в сукню з тісним корсетом. Вона розпустила волосся і млосно дивилася в камеру. Виглядало відео дуже гаряче, на що відразу ж звернули увагу шанувальники співачки.

Вуха блакитноокої блондинки прикрашали довгі сережки з камінням. У коментарях їй залишили кілька приємних слів.

"До чого ж красива", "Ох, чогось занадто жарко!", "Дуже красива", "нестерпна", "Прекрасна", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ксенія Попова родом з Кривого Рогу. Дівчина пройшла в прямі ефіри "Х-фактора", але не затрималася в шоу надовго. Зате сподобалася продюсеру Костянтину Меладзе, який через деякий час покликав її в колектив.

Раніше ми писали, що Ксенія Попова поділилася кадрами з сміливої фотосесії. Дівчина одягла тісний корсет чорного кольору. Образ доповнили довгі рукавички і туфлі на підборах. Виглядала блондинка чудово.

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