Звезда "Х-Фактора" и солистка группы ВИА Гра Ксения Попова впечатлила округлыми формами в непристойном наряде

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала короткое видео, сделанное во время съемки чего-то очень интересного. На видео фигуристая Ксения сидела перед зеркалом на согнутых ногах.

Из одежды на артистке было только черное боди, которое буквально впилось в ее тело. Одежда натянулась, создавая весьма соблазнительный эффект. Красотка сидела, выпрямив спину, но все внимание было обращено на ее обнаженные ножки и аппетитный «персик». Пятая точка звезды была выставлена напоказ, но, похоже, красотку это нисколько не смущало.

В комментариях восходящей звезде оставили массу приятных слов. Видео вызвало настоящий ажиотаж в сети.

«Тушите пожар», «Чересчур хот», «Для Playboy?», «Берем», «Ну за чтоооо?», «О как!», «Уффффф мать! Пожар! Вызывайте пожарных», «Офигеть, вы серьезно?», «Очень круто», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ксения Попова прославилась благодаря «Х-фактору». Именно там девушка из Кривого Рога впервые заявила о себе. Попова не прошла в финал, но была замечена продюсером ВИА Гры Константином Меладзе.

Напомним, что блондинка из «ВИА Гры» в пикантном корсете пошалила на камеру, заставив мужчин пускать слюнки: «Королева».

Как сообщала Politeka, блондинка из новой «ВИА Гры» пошалила в постели, выпятив богатство на всеобщее обозрение: «Слишком жарко…».

Также сообщалось, что подопечная Меладзе из новой "ВИА Гры" соблазнила идеальными "персиками": "Сладенькая конфета".