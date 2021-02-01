Нова солістка ВІА Гри Ксенія Попова, яка прославилася завдяки "Х-фактору", показала себе у відвертому образі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала кадри, зроблені під час зухвалої фотосесії. Дівчина була одягнена в тісний корсет чорного кольору, трусики і довгі рукавички. Образ доповнювали туфлі на підборах, які перетворили Ксенію на справжню хижачку.

Волосся ефектної блондинки було накручене, а яскравий макіяж відтіняв її неймовірно миловидне обличчя. На відео Попова спокусливо рухалася, в результаті чого її пишний бюст мало не вистрибнув з глибокого декольте.

"Всі ці чутки про тебе і про мене. Як ми можемо зробити це реальністю?",- підписала відео зірка.

Під постом Ксенії залишили масу приємних слів.

"Ну так то навіщо? Я занадто швидко закохуюся", "справжня Віагрина», «Королева лампочок рожевого кольору», «дуже дуже красива», "Мій жук", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ксенія Попова родом з Кривого Рогу. Вона пройшла кастинги "Х-фактора" і навіть пройшла в прямі ефіри шоу. Судячи з усього, там її і помітив продюсер ВІА Гри Костянтин Меладзе, який запросив дівчину в оновлений колектив.

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