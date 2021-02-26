Известная певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры", которую продюсирует муж Веры Брежневой Константин Меладзе, показала себя перед выступлением
На фото Попова позировала в красном топе и штанах. Звезда собиралась выйти на сцену, пока ее снимали сзади. Но Ксению это совсем не смущало, поэтому красотка с удовольствием похвасталась упругим "орешком", благодаря чему кадр вышел еще и немного пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки под фото и не оставляли комментарии, так как кадр Ксения Попова выбросила в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но звезду обычно засыпают комплиментами:
"Мур", "Мы тебяя любим, а ты нас?", "Бомбезная", "Прекрасная", "Девушка загадка, или опять играем в пазл?", "Ты всегда роняешь эти огненные картинки", "До чего же красива", "Хороша", "Ой, что-то слишком жарко", "Просто нереальная", "Голову сломал", "Какая кошечка".
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Мы писали, что звезда "Х-Фактора" и солистка группы ВИА Гра Ксения Попова впечатлила округлыми формами в непристойном наряде.
У себя в Инстаграм девушка опубликовала короткое видео, сделанное во время съемки чего-то очень интересного. На видео фигуристая Ксения сидела перед зеркалом на согнутых ногах. Из одежды на артистке было только черное боди, которое буквально впилось в ее тело.
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