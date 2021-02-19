Красотки из новой «ВИА Гры» посветили прелестями в откровенных нарядах
Как передает Politeka.net, на официальной странице девушек в Инстаграм появилось весьма соблазнительное фото. На снимке солистки поп-коллектива позировали в белоснежных костюмах.
Ксения Попова, которая прославилась благодаря «Х-фактору», позировала в юбке с перьями и кофточке с разрезом на спине. Ульяна Синецкая красовалась в обтягивающем прозрачном наряде, сверху которого она набросила белую шубку. Знойная София Тарасова стояла посередине. На ней был надет белый топ и джинсы, которые подчеркнули ее выдающиеся формы.
Все девушки очень соблазнительно смотрели в кадр.
«Это пятничное настроение, детка», - подписали горячее фото авторы аккаунта.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
73-летняя Ротару в бикини покорила фигурой во время отдыха на яхте: «Время не властно»
Загадочная Кароль похвасталась колечком на том самом пальчике, фанаты ахнули: "Идеал для мужчин"
Скандалом обернулась звездная вечеринка для беременной с Екатериной Осадчей: "Что за бабка?"
Полуфиналист "Холостячки" Андрей Рыбак проговорился об опасном недуге Эллерта: "У чувака..."
В комментариях поклонники группы оставили несколько отзывов.
«Когда новая песня? (Антигейша не считается) Пропали что-то», «Какие красотки», «Эфира хочется», «Одни и те же фотки», - пишут пользователи сети.
Как известно, в 2020 году продюсер Константин Меладзе обновил состав легендарного коллектива. В новую группу попали молодые девчонки. Сейчас коллектив трудится над новыми песнями, но не забывает и о старом репертуаре.
Напомним, что красотка-звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" без штанов поразила пикантной позой перед камерой: "Уютная".
Как сообщала Politeka, звезда «Х-фактора» в неприличном мини заткнула за пояс Шэрон Стоун: «Как же Виа Гре повезло с тобой!».
Также Politeka писала, что эффектная звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" осталась без штанов, засветив свое богатство: малышка на миллион.