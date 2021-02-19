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Красотки из новой «ВИА Гры» посветили прелестями в откровенных нарядах

Как передает Politeka.net, на официальной странице девушек в Инстаграм появилось весьма соблазнительное фото. На снимке солистки поп-коллектива позировали в белоснежных костюмах.

Ксения Попова, которая прославилась благодаря «Х-фактору», позировала в юбке с перьями и кофточке с разрезом на спине. Ульяна Синецкая красовалась в обтягивающем прозрачном наряде, сверху которого она набросила белую шубку. Знойная София Тарасова стояла посередине. На ней был надет белый топ и джинсы, которые подчеркнули ее выдающиеся формы.

Все девушки очень соблазнительно смотрели в кадр.

«Это пятничное настроение, детка», - подписали горячее фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники группы оставили несколько отзывов.

«Когда новая песня? (Антигейша не считается) Пропали что-то», «Какие красотки», «Эфира хочется», «Одни и те же фотки», - пишут пользователи сети.

Как известно, в 2020 году продюсер Константин Меладзе обновил состав легендарного коллектива. В новую группу попали молодые девчонки. Сейчас коллектив трудится над новыми песнями, но не забывает и о старом репертуаре.

Напомним, что красотка-звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" без штанов поразила пикантной позой перед камерой: "Уютная".

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