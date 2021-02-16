Є, на що подивитися!

Зірка "Х-Фактора" і солістка групи "ВІА Гра" Ксенія Попова вразила оголеними ніжками

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію фото, на яких постала в неймовірно пікантному образі. Білява красуня позувала в чорній сукні-піджаку. Наряд був таким коротким, що стрункі ніжки Ксенії стали надбанням громадськості.

Попова сиділа на стільці, витягнувши ніжки. Пікантності образу додавали прозорі туфельки, які красувалися на ніжках дівчини. Образ зірки вийшов дуже звабливим і карколомним.

"Я тут посиджу трошки", - підписала фото зірка.

У коментарях Поповій залишили масу захоплених компліментів. Її порівняли з голлівудською актрисою, яку вона з легкістю заткнула за пояс.

"Молода Шерон Стоун з "Основного інстинкту", «ну посидь, а я тут помилуюся трошки", "Шо за крихітка", "перше фото просто яяяяд", "Скоро буде пушечка?", "Ксюша, чого така красива?", "Як же Віа Грі пощастило з тобою!",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ксенія Попова родом з Кривого Рогу. Вона прославилася, коли потрапила в прямі ефіри шоу «Х-фактор». Довго в проекті вона не затрималася, але була помічена продюсером Костянтином Меладзе, який запросив її в нову ВІА Гру.

Нагадаємо, що блондинка з нової "ВІА Гри" побешкетувала в ліжку, вип'ятивши багатство на загальний огляд: "Занадто жарко...".

Раніше на Politeka ми писали, що ефектна Ксенія Попова залишилася без штанів, засвітивши своє багатство: крихітка на мільйон.

На сайті Politeka ми розповідали, що Ксенія Попова без штанів вразила пікантною позою перед камерою:"затишна".