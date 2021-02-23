Відома українська співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри", яку продюсує Меладзе, показала себе в гарячому образі

На фото Ксенія здалася в сорочці, яку залишила розстебнутою. Дівчина стояла перед дзеркалом, показуючи максимально близько бюст в білому ТОПі на мотузочках. Попова розжарила градус, потягнувши за ниточки, що зробила кадр дуже гарячим і захопив фанатів. Як можна зрозуміти, співачка цього разу вирушила на відпочинок в Дубай. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.





На другому фото Ксенія показала себе більш повноцінно, а на третьому кадрі - зробила акцент на обличчі.

Фанати поставили майже 500 лайків і написали коментарі:

"Мило", " дівчина загадка, або знову граємо в пазл?", "Прекрасна","Ух".

Відзначимо, що Ксенія Попова народилася в Кривому Розі. Красуня стала відомою, коли потрапила на восьмий сезон "Х-Фактора", де опинилася в команді Насті Каменських. Після цього зірку пригледів Костянтин Меладзе для нового складу "ВІА Гри", де вона зайняла місце Еріки Герцег.





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У себе в Instagram дівчина опублікувала серію фото, на яких постала в неймовірно пікантному образі. Білява красуня позувала в чорній сукні-піджаку.

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